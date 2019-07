Flagrados com cheques falsos da Frangos Pioneiro em Quatiguá

PM evitou golpes

Um menino de 14 anos com atitudes suspeitas chamou a atenção da Polícia Militar de Quatiguá em torno de 16h30m deste sábado, dia 29, na praça central.

Abordado, não portava documento. Ele relatou ter chegado na cidade com um rapaz branco, gordo e de barba , além de mais dois jovens todos em um GM/ Vectra de cor azul, e que o intuito era negociar um carro com um chegue que estava em posse do condutor do veículo.

Com base nas informações, a equipe realizou buscas e encontrou o Vectra com o condutor (27 anos), mais dois adolescentes (16 e 17 anos) na rua Joaquim Zanini . No carro, havia uma carteira de couro um cheque no valor de R$ 1.800,00, junto com os documentos pessoais.

Já havia denúncias e informações de que um rapaz com um veículo com as mesmas características passaria cheques (jurídicos de uma firma) falsos na região. Em consulta com o responsável pelo setor de RH(Recursos Humanos) da empresa,foi confirmado que o cheque era mesmo adulterado.

No momento da confecção do boletim, a PM recebeu dica de forma anônima que o garoto havia escondido algo na calha da igreja. De fato, foram localizados mais duas folhas de cheque da empresa Frangos Pioneiro nos valores de R$ 1.912,00 e R$ 3 mil.

O veículo foi recolhido ao pátio do Destacamento de Quatiguá e os quatro envolvidos encaminhados à delegacia de Polícia Civil de Joaquim Távora.