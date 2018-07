Flavinha Maiorky é destaque em novo concurso

Jovem tem apenas 22 anos

Ana Flávia Maiorky (fotos) representou Santo Antônio da Platina num concurso e mais uma vez conseguiu destaque.Ela ficou em terceiro lugar no Garota Comitiva, em Ventania.

Foi no Clube Estação e disputado com muitas concorrentes.

Flavinha tem 22 anos e é recém-formada em Odontologia.

Ela tem diversas faixas em sua carreira, como 1ª Princesa da Efapi 2012; Anfitriã Efapi 2013;Miss Fotogenia das Américas 2014; Garota Regional 2015;Miss Platinense 2016 e finalista do Miss Paraná, além de Miss Beleza Regional 2017.