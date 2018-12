Fogem da PM de Quatiguá, capotam carro e são presos em Siqueira Campos

Condutor era foragido da Penitenciária de Ponta Grossa

Três elementos num Fiat/Palio estavam em atitude suspeita no começo da madrugada deste domingo, dia 30, na rua Joaquim Zanini, centro de Quatiguá.

A PM foi até o local e constatou o veículo com os três indivíduos dentro; realizada a abordagem e verbalizado para que saíssem do carro, sendo também possível visualizar uma arma na mão de um dos indivíduos. A abordagem não foi acatada pelos elementos que desobedeceram e se evadiram da equipe policial.

O trio continuou a escapada e até a rodovia PR-092, indo em sentido a Siqueira Campos, fazendo várias ultrapassagens perigosas, colocando em risco a vida dos outros motoristas que transitavam pela via.

Posteriormente, próximo ao trevo que vai para Salto do Itararé, o Palio capotou ao tentar realizar uma ultrapassagem e desta forma todos os três indivíduos foram abordados.

Um deles saiu com uma arma na mão e jogou no mato. A arma foi localizada e identificada como sendo um revólver Taurus calibre 32 com três munições intactas. O motorista informou possuir três mandados em aberto e ser foragido da penitenciária de Ponta Grossa. Ele dirigia o carro, que fora roubado, e onde havia duas porções de crack envolvidas em sacola plástica que totalizaram 150.9 gramas.

Foi localizado também um smartphone de cor preta.

Diante dos fatos todos os três marginais foram encaminhados ao hospital de Siqueira Campos para que recebessem os devidos cuidados dos ferimentos e,depois, encaminhados para a delegacia de Polícia Civil, com a arma, drogas e celular para que fossem tomadas as devidas providências.