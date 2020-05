Fogo de isqueiro incendeia casa em bairro platinense

Na rua Santos Dumont (bairro Santa Cruz)

Na manhã desta quinta-feira, dia 21, às 09h05m, ocorreu um incêndio numa casa localizada na rua Santos Dumont, bairro Santa Cruz, em Santo Antônio da Platina.

De acordo com o Setor de Comunicação Social do 2º Batalhão da Polícia Militar, as autoridades foram ao local após uma denúncia. No endereço, constataram o suposto acidente.

Mesmo com as chamas, ninguém ficou ferido. Entretanto, ainda assim, o Corpo de Bombeiros também foi acionado e controlou o sinistro.

A moradora afirmou aos PMs que estava dormindo, acordou e percebeu que o sofá da sala estava tomado pelo fogo. Nesse momento, saiu rapidamente da casa, junto com seus dois filhos menores.

O motivo do incêndio ainda não foi descoberto, mas há grandes chances de ter sido causado acidentalmente pelo filho da vítima, de dois anos, o qual estava com um isqueiro nas mãos.