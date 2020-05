Foragido é encontrado com drogas em Santo Antônio da Platina

Já está cumprindo pena encarcerado novamente

Na manhã desta sexta-feira, dia 12, às 11h, um foragido de 32 anos foi encontrado numa residência da rua Frei Henrique em Santo Antônio da Platina.

De acordo com o Setor de Comunicação Social do 2º Batalhão da Polícia Militar, foi localizado após uma denúncia anônima, a qual fez as equipes de Inteligência, Rotam (Rondas Ostensivas Tático Móvel) e Rádio Patrulha se deslocarem ao local.

Após a chegada das autoridades ele tentou fugir, mas foi pego. Em sua mochila encontraram:

452 gramas de maconha;

um tablete menor de maconha (38 gramas);

29 gramas de crack;

107 pinos eppendorf vazios.

Recapturado, foi encaminhado à 38° Delegacia de Polícia Civil.