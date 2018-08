Formatura da Unopar emociona centenas em Ibaiti

Formação sólida assegura futuro promissor

O Ginásio de Esportes Antônio dos Santos “Petezão” em Ibaiti recebeu, no último final de semana, centenas de pessoas para o evento de colação de grau de 125 acadêmicos da Unopar Ibaiti e Santo Antônio da Platina. Acadêmicos, familiares, tutores e autoridades locais acompanharam a outorga de grau, homenagens e a entrega dos diplomas aos formados.

Participaram universitário dos cursos de: Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Artes Visuais, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Educação Física (Licenciatura), Embelezamento e Imagem Pessoal, Formação Pedagógica em Pedagogia, Geografia, Gestão de Recursos Humanos, História, Letras, Marketing, Matemática, Pedagogia e Sociologia.

A emoção e satisfação foram visíveis entre os presentes, ampliando a confiança de um futuro melhor com uma formação sólida.

Compuseram a mesa de honra da sessão solene do Conselho Universitário, a Diretora Administrativa, Andréa Martinez Dib, a Diretora Pedagógica, Janayna Aparecida Gaudêncio Bronoski, paraninfa dos acadêmicos. Participaram também os tutores que cederam seus nomes as turmas. Depois da entrega de todos os diplomas, o homenageado Armando Dib falou em nome da instituição, a aluna, Ketlyn de Oliveira do curso de Licenciatura em Língua Portuguesa, oradora das turmas proferiu sua homenagem aos familiares.

O graduado Jorge Guilherme de Souza realizou a homenagem aos tutores e diretores do polo, e todos os acadêmicos realizaram uma homenagem especial aos pais entregando-lhes um botão de rosa em agradecimento.

Durante a cerimônia, o Pastor Márcio José Pereira trouxe sua reflexão e bênção aos graduados, e o Padre Valter Roberto Pereira, pároco da Paróquia Santo Antônio de Pádua realizou de um momento de fé em que os graduados agradeceram a Deus pela conquista.

Para Andréa Martinez Dib, diretora do polo Unopar Ibaiti e Santo Antônio da Platina, a instituição se fortalece a cada dia, e tem se tornando uma grande propulsora de novos profissionais, que chegam bem preparados para o mercado de trabalho de todo o norte pioneiro.

Acompanhar a evolução dos acadêmicos ao longo do curso é extremamente gratificante, o desenvolvimento pessoal e profissional deles é o que nos impulsiona a seguir neste caminho ressaltou Janayna Aparecida Gaudêncio Bronoski, diretora pedagógica do polo.

As matrículas continuam abertas nos polos da Unopar em Ibaiti e Santo Antônio da Platina, e você pode se inscrever através do site unopar.br ou nos telefones de atendimento. São mais de 30 cursos de graduação na modalidade semipresencial, segunda licenciatura, formação pedagógica e pós-graduação com valores de mensalidades acessíveis.

Unopar Ibaiti

(43) 3546-3715 / 98447-3536

Unopar Santo Antônio da Platina

(43) 3534-7399 / 99662-0002