Idosos terão horário especial na eleição de 15 de novembro

Dos 31.621 eleitores platinenses aptos a votar cerca de sete mil têm acima de 60 anos

O presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Luís Roberto Barroso, já sinalizou que o horário de votação no dia das eleições (15 de novembro) deve ser estendido em pelo menos mais uma hora e poderá ser reservado um horário especial para a votação de idosos com mais de 60 anos, considerados grupo de risco para a Covid-19. “Muito possivelmente nós estenderemos em pelo menos uma hora, de oito às 18 horas”, adiantou.

As medidas ainda não foram confirmadas. Por isso, prudentemente, Bruno de Souza, Chefe de cartório da 22ª Zona Eleitoral de Santo Antônio da Platina (fotos) prefere não arriscar e somente vai falar sobre o assunto quando a decisão final do TSE for oficializada, “vamos aguardar”, disse para a reportagem.

Números apurados atualmente é de que dos 31.621 eleitores platinenses aptos a votar aproximadamente sete mil estarão com idade acima de 60 anos.

O horário preferencial não será de natureza obrigatória, mas uma sugestão para melhor organizar o fluxo de eleitores ao longo do dia.

Tradicionalmente, o horário de votação vai das 8h às 17h. Mas, para reduzir a aglomeração de eleitores e evitar a formação de filas, a Justiça Eleitoral estuda prolongar a votação até pelo menos 18 horas. A ideia é indicar que os eleitores com mais de 60 anos votem das 8h às 11 horas.

A Câmara dos Deputados deve aprovar também um Projeto de Lei que pretende isentar de multas e demais sanções os eleitores maiores de 60 anos de idade que não comparecerem para a votação nas eleições municipais de 2020.

Atualmente, a legislação determina que todo eleitor entre 18 e 70 anos de idade que não votar e não justificar sua ausência até 30 dias após a eleição deverá pagar multa, bem como não poderá participar de concurso público, receber salário de emprego público, obter passaporte, carteira de identidade e outras sanções.

Neste ano, devido à pandemia de Covid-19, as eleições municipais foram adiadas para novembro. Sendo assim, conforme Emenda Constitucional 107, ficou determinado que o primeiro turno ocorra em 15/11 e o segundo turno em 29 de novembro

Serão 95 municípios brasileiros que podem ter segundo turno , ou seja, cidades com mais de 200 mil eleitores.

No Paraná, apenas cinco municípios: Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel.