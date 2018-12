Fred Kyrillos representa o Brasil no Monster Jam

O piloto é patrocinado pela ProTork

Neste sábado dia 15 terá muitas emoções e manobras radicais na Arena Corinthians, na Avenida Miguel Inácio Curi número 111, Artur Alvim em São Paulo, com o Monster Jam. Além das caminhonetes gigantes, que chegam a três metros de altura e quatro toneladas, o evento também contará com apresentações de Freestyle Motocross, sendo Fred Kyrillos o único brasileiro a representar o país na ocasião. A primeira seção começa a parti das 14 horas e às 20 horas começa a segunda.

O atual campeão do Duelo de Motos conta que a apresentação fecha com chave de ouro a temporada 2018 e promete mais para 2019. “Foi um ano bastante intenso, com muito treino, recuperação de contusão, mas também extremamente produtivo. O Monster Jam vem para finalizar essa etapa com muita adrenalina”, conta o atleta patrocinado pela Pro Tork.

Não é a primeira vez que Fred se destaca e aparece junto a nomes internacionais. Neste ano, por exemplo, ele representou o Brasil no Monter Energy Cup, em Las Vegas, quando executou um backflip na extraordinária rampa de 36 metros.

Fred Kyrillos é o atual campeão do Duelo de Motos, é um dos mais completos pilotos de Freestyle Motocross do Brasil. Em 2017 foi o único brasileiro a competir no X-Fighters, vaga conquistada com recorde de votação popular. No mesmo ano, ele também marcou presença no Nitro World Games, evento idealizado e organizado por Travis Pastrana, um dos maiores expoentes dos esportes de ação do mundo e quem, pessoalmente, convidou Fred a participar da competição. O atleta também foi campeão brasileiro por três vezes e carrega na bagagem os títulos da Copa Brasil de Motocross Estilo Livre, Desafio Internacional de FMX e do Duelo de Motos.

Fred Kyrillos tem o patrocínio da Pro Tork a maior fábrica de motopeças da América Latina e líder mundial na produção de capacetes.