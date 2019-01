Frustrada tentativa de mais uma fuga da cadeia de Ibaiti

Buraco foi tapado

Equipes Policiais Militares foram acionadas em torno de 22h40m desta terça-feira, dia 22, em função de uma tentativa de fuga dos detentos da cela externa 4 na Rua Antônio de Moura Bueno, em Ibaiti.

Os marginais serraram uma barra de ferro de uma das grades para usar como ferramenta improvisada e fazer um buraco, um pedaço da parede chegou a cair.

A ação foi notada por um agente de cadeia; no local, os PMs , agentes do Departamento Penitenciário (Depen) e um policial civil de plantão evitaram mais uma escapada em massa da carceragem. Ele estava com uma escopeta calibre .12, o que inibiu os bandidos.

A parede.