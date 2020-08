Frustrada tentativa de roubo em Santo Antônio da Platina (vídeo)

Elemento tenta assaltar carro com um casal dentro

Um casal estava dentro de um carro estacionado na rua Coronel Joaquim Rodrigues do Prado, perto das Casas Pernambucanas, centro de Santo Antônio da Platina na terça-feira, dia 18. Chovia. O marido filmava com o celular um elemento suspeito descendo a via.

O marginal passava nos veículos tentando abri-los para furtar objetos ou o próprio carro e o rapaz continuou filmando. Até que o indivíduo chegou onde estava e ele reagiu.

Se consumado o crime, nesse caso, seria roubo e não furto.

O bandido saiu correndo.

O vídeo foi enviado pela quase vítima ao npdiario neste sábado, dia 23.