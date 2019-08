Frutfest escolhe Rainha, Princesas e Mister (vídeo)

Representante do npdiario foi um dos jurados

Em setembro, Carlópolis estará no centro das atenções pela realização de uma das maiores festas de portões abertos do norte do Paraná, a FrutFest 2019, que, segundo a comissão organizadora, pode receber 150 mil pessoas nos cinco dias de evento.

A noite de dez de agosto foi especial, pois marcou o início do sucesso da festa já no Baile de Escolha da Rainha, promovido pelo Caravela Country Club e apresentou 25 candidatas a Rainha e Princesas e também seis candidatos a Mister, que passaram pelo crivo da mesa julgadora composta por nove jurados, incluindo Yago Juliano, representando o npdiario.

O desfile teve início às 23 horas com a entrada de todos os candidatos e candidatas que, além do desfile, apresentaram danças performáticas e exibiram de sobra simpatia, elegância e beleza que retratou o fiel perfil dos jovens carlopolitanos.

Foram eleitos Mariana Zurdo como Rainha, Sabrine Lopes como 1ª Princesa, Nathália Mafra como 2ª Princesa e Jean Kley como Mister, e a partir desta data representarão o evento com garbo e elegância.

Mariana Zurlo tem 19 anos e estuda Educação Física na UENP no campus de Jacarezinho.

Todos os candidatos e candidatas vestiram Five Jeans e Acessórios Fernanda Salles Semi-Jóias.

A organização do desfile ficou por conta da Secretaria Municipal de Turismo e os ensaios foram feitos por Alessandra Abucarub, com apoio de Josiane Luz Codognoto e a Rainha da FrutFest 2017, Luana Kazumi, que passou a faixa e coroou a nova Rainha.

Também auxiliaram nos retoques dos cabelos e maquiagem Edu Nogueira e Andréa Gomes.

Após o desfile dos vencedores, a atração da noite foi a dupla de sucesso nacional Léo e Raphael e também a cantora platinense Letícia Coimbra, que agradaram o público.

Agora, a expectativa gira em torno dos cinco dias de FrutFest, que trará apresentações de Pedro Paulo e Alex, Bruno e Marrone, Lucas Lucco, Jads e Jadson, Munhoz e Mariano e Rick e Renner, e será realizada nos dias 04 a 08 de setembro, na Ilha do Ponciano.