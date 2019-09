Frutfest faturou R$ 1,12 milhão em 2019

Saiu balanço financeiro hoje

O prefeito de Carlópolis, Hiroshi Kubo (foto) e a Comissão Organizadora da 10ª Frutfest, divulgaram na tarde desta segunda-feira, dia 30, o resultado financeiro da iniciativa, ocorrida no início do mês de setembro. Quitadas todas as despesas, restaram R$ 78,6 mil líquidos.

Pela segunda vez na história, o evento foi promovido sem sem uso de dinheiro da Prefeitura. “Uma extraordinária conquista da atual gestão do município de Carlópolis. A festa é autossustentável. Sem dúvida a FrutFest se tornou um dos maiores eventos populares, com portões abertos, de todo o Norte Pioneiro e Sudoeste Paulista.A 10ª FrutFest gerou resultados positivos em vários quesitos, inclusive no financeiro, que provoca polêmica na realização de eventos festivos de grande porte promovidos por prefeituras. Além disso, movimentou não somente o município de Carlópolis, mas toda a região, tendo em vista a grande quantidade de pessoas e empresas que se dirigiram ao evento para prestigiar, patrocinar, expor seus produtos e serviços, de antemão, e que já manifestam interesse em participar da próxima edição, que será realizada em setembro de 2020″, diz o texto da Nota à Imprensa.

A Frutfest 2019 arrecadou R$1.119.597,39, através da venda de camarotes, praça de alimentação e estacionamento, patrocínios e espaços para exposição, além de demais receitas. Já as despesas, somaram um total de R$1.040.905,81, cujos valores foram utilizados para pagamento da grade de shows, estruturas, rodeio, entre outras. O saldo positivo foi de R$78.691,58 , recursos estes que deverão ser empregados na realização da próxima festa.

