Fumaça de incêndio causa acidente na PR-092

Um acidente no trecho entre Arapoti e Wenceslau Braz deixou uma mulher ferida na tarde desta quinta-feira, dia 12, na rodivia PR-092.

O acidente aconteceu por volta das 14h30m, quando, devido à fumaça causada por um incêndio criminoso nas margens da rodovia.

Uma fila de veículos se formou, momento em que a condutora de um Ford/Focus de Arapoti acabou colidindo contra a traseira de um caminhão de concreto com placas de Itapeva (SP).

Apesar do carro ter ficado parcialmente destruído, a motorista sofreu apenas ferimentos leves em um dos pés.

A Polícia Rodoviária Estadual e a Defesa Civil de Arapoti estiveram no local.