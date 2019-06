Funcionário de prefeitura acusado de furtar combustível (vídeo)

De Salto do Itararé

Paulo Sérgio Fragoso (PRP) até o momento , apesar de procurado pela reportagem, não deu sua versão oficial sobre o escândalo que envolve o seu governo. O chefe do barracão na prefeitura de Salto do Itararé, Aleksandro Leal (foto de camisa e boné azuis) , conhecido como Tourinho, indicado pelo chefe do executivo, é acusado de furtar combustível da frota da prefeitura, o que seria o início de um novelo com supostas irregularidades, inclusive em licitações.

Vereadores locais procuraram a Polícia Militar com acusações de desvios e, na tarde desta sexta-feira, dia 31, Tourinho comprou o produto num posto de Siqueira Campos, na sequência (usando veículo público) pretensamente ocultou num sítio entre os dois municípios e fugiu, segundo fontes.

Odair Maria da Silva(de chapéu), José Nildo dos Santos(de camisa rosa) e Reginaldo Aparecido Alves(bermuda listrada) são os vereadores denunciantes.

Os PMs, que tinham feito a “campana”, flagraram 200 litros de óleo diesel S10 no meio de uma plantação (vídeo e fotos), abandonada pelo servidor comissionado após perceber que estaria sendo seguido.

O combustível apreendido foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Siqueira Campos, quando o npdiario manteve o contato para colher detalhes do fato.

Chamado de Paulinho Carijó, o prefeito também estaria com problemas com baterias, peças, luminárias, e outras mercadorias.