Furta loja, gasta dinheiro em drogas mas é preso em Cambará

PM conseguiu recuperar algumas peças de vestuário

Na noite desta quarta-feira, dia 29, às 22 horas, um jovem de 19 anos, suspeito de furtar uma loja de confecções, foi preso em sua residência, localizada na rua Prefeito Aírton Costa Pinto, Vila Rubim, em Cambará.

Segundo às informações, a Polícia Militar, com mandado judicial de prisão em mãos, foi ao endereço, momento no qual o acusado tentou fugir pelo quintal do fundo, mas foi impedido. Indagado, assumiu autoria do furto e foram encontradas algumas peças de roupas da firma. Sobre o dinheiro, disse já ter usado com drogas.

Na mesma abordagem, havia outro indivíduo, de 23 anos, que estava em sua companhia e também tentou fugir, sendo detido por desobediência.

Ambos receberam voz de prisão e foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil local.