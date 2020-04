Furtada moto dentro de quintal em Wenceslau Braz

Veículo ainda não foi localizado

Nesta quinta-feira, dia dois, possivelmente durante a madrugada, uma motocicleta foi furtada na rua Pará, localizada na vila Getúlio Vargas, em Wenceslau Braz.

De acordo com as informações, a vítima percebeu o furto após levantar pela manhã para ir ao trabalho. Afirma que notou o rompimento do cadeado que estava trancando o portão.

A motocicleta é uma Honda/Titan, cor vermelha, ano 2002, placa AKM5141.

A equipe continua realizando buscas.