Furtados cigarros em posto de combustível de Jacarezinho

O criminoso ainda não foi identificado

Um posto de combustível localizado na Rua do Rosário em Jacarezinho foi furtado no fim de semana.

De acordo com a Polícia Militar, o alarme do estabelecimento disparou e, ao fazer a verificação, constatou-se o arrombamento da fechadura da porta de Blindex e o furto de alguns maços de cigarros de marcas diversas, entre outros pertencentes.

No local há câmeras internas e externas de filmagens e as imagens serão enviadas à Polícia Judiciária para auxiliar na identificação do autor.