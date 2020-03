Furtados Trator e Hilux em fazenda de Cambará

A investigação ainda está acontecendo

Entre a noite desta terça-feira, dia 10, e a madrugada de hoje, quarta-feira (11), uma fazenda do bairro Água de Jaú, localizada em Cambará, foi furtada.

De acordo com as informações da vítima, além do Trator BM 110 (2004) e da Hilux cabine dupla (2004), com placa JZV6E59, também roubaram diversos venenos e um kit lâmina.

Caso visualize os veículos ou os objetos furtados denuncie ao 190 ou entre em contato com a vítima pelo número (43) 9929-0056.

Npdiário aguarda por mais informações, a investigação ainda está acontecendo.