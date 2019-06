Futsal define os quatro classificados para fase macrorregional

Nos JEPS disputados em Carlópolis

O Futsal da Fase Regional dos Jogos Escolares do Paraná que aconteceram em Carlópolis chegaram ao final nesta quarta-feira, 5. Os classificados do masculino e feminino das categorias 12 a 14 anos e 15 a 17 anos foram definidos com jogos emocionantes.



Nos dois primeiros dias de competição as fortes chuvas que caíram no município acabaram atrasando toda a programação. Uma reunião entre professores e a Comissão Organizadora destacou o adiamento de algumas partidas para outros horários e transferência de jogos para outra quadra.

“Realizamos tudo para melhor forma do jogo fluir”, comentou o coordenador técnico Elton Lourenço acompanhado pela Coordenadora de Educação Física do Núcleo Regional de Educação Grace Magalhães.

Em quadra as partidas aconteceram movimentadas e cheias de gols. No futsal feminino de 15 a 17 anos o Colégio Estadual Anésio de Almeida Leite foi a campeã ao vencer na final por 3×2 o time do Colégio Estadual Carolina Lupion, de Carlópolis.

Antes de chegar na final, as jacarezinhense venceram o Colégio Estadual João Chueire, de Ribeirão Claro (5×0) e o Colégio Estadual Rio Branco (3×0), além da derrota por 4×0 contra o time de Carlópolis. Nas semifinais a vitória foi apertada por 3×2 contra o time do Colégio Estadual Maria F. de Souza, de Barra do Jacaré.

No futebol feminino de 12 a 14 anos o primeiro lugar ficou com o Colégio Estadual Anésio de Almeida Leite, de Jacarezinho. A competição foi através de grupo únicos, onde todas as equipes participantes de se enfrentaram. Vitórias contra o Colégio Tiradentes, de Santo Antônio da Platina (4×0), Colégio Estadual Stella Maris, de Andirá (4×0), Colégio Hercília P. da Silva de Carlópolis (3×0) e Escola Estadual Afrânio Peixoto, de Abatiá (2×1).

Masculino

No Masculino de 12 a 14 anos a Escola Santa Terezinha, de Santo Antônio da Platina, conquistou o segundo título seguido. A professora Rosangela Medeiros Furtado, a Cuca, destacou que a equipe já treina desde 2017 e vem tendo ótimos resultados. “No primeiro ano ficamos com o vice na regional. Ano passado fomos o 11 lugar de todo o Estado do paraná. Uma felicidade estar com eles”, sublinhou.

O caminho do título contou com vitórias sobre o Colégio Elo, de Jacarezinho (3×1), Colégio Estadual Miguel Dias, de Joaquim Távora (5×0) e Escola Estadual João Chueire, de Ribeirão Claro (3×1). Nas semifinais a vitória veio nos pênaltis, após empate por 1×1 contra a Escola Estadual Afrânio Peixoto, de Abatiá. Na final a vitória foi por 3×1 contra o Colégio Estadual Hercília P. da Silv, de Carlópolis.

Já no masculino de 15 a 17 anos os alunos do Colégio Estadual Carolina Lupion levantaram um título inédito para a cidade de Carlópolis. A vitória na final por 7×2 contra o Colégio Estadual Edith do Prado de Santo Antônio da Platina garantiu a primeira medalha de ouro na categoria para o município.

A estreia da equipe na competição foi por derrota contra os platinenses (a mesma equipe que venceram na final). Nas partidas seguintes vitórias contra o Colégio Estadual Luiz Setti (5×3) e Colégio Estadual Hermínia Lupion de Ribeirão do Pinhal (5×1). Nas semifinais vitória contra o Colégio Estadual João M. da Silveira, de Quatiguá (5×1).

O artilheiro do time foi Renan de Oliveira Caetano, 16 anos, mais conhecido como Taguaí. Somente na final ele balançou a rede quatro vezes e 12 durante todo o campeonato. “É uma sensação muito incrível. Pois conquistamos o título inédito para a cidade e agora representar na fase macrorregional”, comemorou.

Modalidade Especial

Na modalidade especial a equipe da Escola Maria de Nazaré, de Jacarezinho conquistou o título. A competição foi disputada e a classificação final só foi decidida pelo saldo de gols. A primeira partida a equipe ganhou de 15×1 contra a Escola de Educação Especial São Lucas, de Quatiguá.

Na segunda partida os jacarezinhense perderam para a Escola Especial Despertar, de Ribeirão do Pinhal por 4×3. Com as vitórias contra a Escola Edwirges do Amaral, de Carlópolis (16×0) e Renascer , de Santo Antônio da Platina (6×2) garantiram a vaga para a fase macrorregional.

Os Jogos Escolares do Paraná são uma realização do Governo do Estado por meio da Secretaria da Educação e do Esporte em parceria com os municípios de Carlópolis.