No âmbito da Operação Cachoeira em Cornélio Procópio

O Ministério Público do Paraná, por meio do Núcleo Regional de Londrina do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), cumpriu na manhã desta quarta-feira, dia dez, três mandados de busca e apreensão em residências de funcionários do Aguativa Resort (foto) de Cornélio Procópio. As medidas foram expedidas pela Vara Criminal da Comarca de Assaí.