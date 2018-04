Gari conquista o primeiro lugar da 5ª etapa do Circuito Sesc

Representando Acorrenorpi na manhã deste domingo em Jacarezinho

Aconteceu na manhã deste domingo, dia 15, pelas ruas e avenida de Jacarezinho, a 5ª etapa do Circuito Sesc Caminhada e Corrida de Rua que contou com expressivo número de participantes de diversos municípios do Paraná e Estado de São Paulo.

O evento do Serviço Social do Comércio (Sesc) contou com percurso de 5 km e 10 km para as categorias feminina e masculina.

A equipe da Associação de Corredores do Norte Pioneiro (Acorrenorpi) participou com 19 atletas da região e na classificação geral masculino, o primeiro lugar ficou para o corredor João Batista dos Santos, o conhecido ‘João Gari’ que teve uma performance muito elogiável completando o percurso de 10km em 33min25s. Segundo Joãozinho, como é mais conhecido, “o percurso foi bruto”.

Ele é bicampeão da corrida do Sesc, em Londrina, nos anos de 2016 e 2017 e, em 2016, ele ficou em 9º lugar na mesma prova disputada em Jacarezinho. Ele tem o tempo nos 10km de 32min19s, quando venceu a prova de Londrina.

Contando com o patrocínio da Natural Brasil World, Café Florão, Café Alvorada e apoio do npdiario, a Acorrenorpi também conseguiu outras importantes colocações com o primeiro lugar na categoria geral para Luciana Benetti (a Luh Nalin), de Pinhalão, que fez dobradinha com a segunda colocada Danusa Amanda Putti Matos, que é de Santo Antônio da Platina.

Maicon Antônio (o Mineiro), de Andirá, ficou em 3º lugar no percurso de 10km e, na 5ª colocação, também no trecho de 10 quilômetros, Pedro Henrique Pascoal, de Cambará.

A 6ª etapa do Circuito Sesc será no dia 29 de abril, em Ponta Grossa.

Texto e fotos: Fábio Galhardi/Especial para o npdiario