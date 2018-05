Garota Country 2018 reúne cidades do Norte Pioneiro

No Clube Recreativo de Ribeirão do Pinhal

Dia 12 de maio (sábado que vem) no Clube Recreativo de Ribeirão do Pinhal a partir das 20 horas acontecerá o Ribeirão Country Fest 2018, com a escolha da Garota Country.

São dez candidatas representando seus município.Elas foram escolhidas pela organização do Evento para representarem Joaquim Távora, Quatiguá, Guapirama, Nova Fátima, Jundiaí do Sul, Abatiá, Santo Antônio da Platina, Andirá e Ribeirão do Pinhal.

Logo após o desfile, show com a banda Estação.

Cinco jurados vão escolher quem será a Garota Country 2018, avaliando os seguintes quesitos: Beleza, Simpatia, Desenvoltura e Passarela.

Os ingressos já estão a venda com as candidatas em toda região.

O organizador do evento, Júnior Generoso, ultima os últimos detalhes com sua equipe.

Na mesma noite também vai acontecer a escolha da Garota Country Mirim 2018.

São seis lindas candidatas disputando ao título.