Gaudêncio Energia Solar busca VENDEDOR externo

A Gaudêncio Energia Solar, de Santo Antônio da Platina, está contratando VENDEDOR EXTERNO para algumas cidades do Paraná visando encontrar oportunidades de negócios e gerenciar os relacionamentos com os clientes.

Esse profissional será diretamente responsável pela preservação e expansão da base de consumidores, fará apresentações de propostas, negociações e fechamento de negócios.

Você pode fazer parte de um dos mercados que mais cresce no Brasil e com grandes possibilidades de ganhos. A Gaudêncio Energia Solar é uma empresa consolidada e tem produtos e soluções inovadoras com as melhores marcas do mercado. Atende as mais diversas áreas conectando à rede e gerando economia, valorizando patrimônio para os clientes.

O candidato ideal deve ter ampla experiência em atendimento ao cliente, encontrar oportunidades e transformá-las em relacionamentos lucrativos de longo prazo, baseados na confiança e satisfação mútua. Busca um profissional confiável, capaz de alcançar equilíbrio entre orientação ao cliente e geração de resultados.

Residir na região das seguintes cidades:

– Cornélio Procópio;

– Quatiguá;

– Joaquim Távora;

– Carlópolis;

– Siqueira Campos;

– Wenceslau Braz;

Atribuições

– Realizar visitas diárias, abrindo mercado para apresentar produtos para clientes em potencial, analisando as necessidades do consumidor e desenvolvendo soluções inovadoras;

– Fornecer suporte pós-venda profissional para melhorar a dedicação dos clientes;

– Responder a reclamações e resolver problemas visando a satisfação do cliente;

– Desenvolver e executar planos estratégicos, além de previsões confiáveis;

– Alcançar de forma consistente os objetivos de negócios e a receita, conforme estabelecidos no seu planejamento;

– Atualizar Sistema de CRM;

Requisitos

– Facilidade de comunicação, ser proativo, possuir uma boa rede de relacionamento, ser persistente, flexível, dinâmico, orientado para resultados e que tenha vontade de crescer.

– Formação superior em Administração, Marketing ou áreas correlatas será um diferencial.

– Possuir 5 anos de experiência em vendas e princípios de negociação;

– Comunicação e habilidades organizacionais extraordinárias;

– Capacidade demonstrada de realizar múltiplas tarefas e seguir com atenção rigorosa aos detalhes;

– Interesse em implementar feedback, além de dedicação ao aprimoramento do seu ofício;

– Curiosidade genuína sobre pessoas e negócios será um diferencial;

– Habilidades efetivas de comunicação oral e escrita para elaboração de projetos e orçamentos;

– Possuir veículo próprio e disponibilidade para viagens na Região de atuação;

Benefícios

Salário Fixo, comissionamento, treinamento técnico e comercial, suporte e acompanhamento em visitas a clientes potenciais, plano de abertura de mercado e suporte de Marketing.

Se você possui o possui o perfil e quer fazer parte da empresa GAUDÊNCIO ENERGIA SOLAR: Encaminhe seu currículo para o e-mail vagasgaudencio@gmail.com com o assunto EXECUTIVO DE VENDAS – CIDADE.