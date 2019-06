Gêmeos de Andirá e Santo Antônio viram atração em Carlópolis

Todos têm 15 anos

As quadras do município de Carlópolis presenciam irmãos gêmeos jogando durante a fase regional dos Jogos Escolares do Paraná que estão sendo disputados na cidade.

Uma cena que chama a atenção de quem está na arquibancada. As jovens Duda e Ana (foto) , 15 anos, fazem parte da equipe de futsal do Colégio Stella Maris de Andirá. Elas destacaram que após a partida conversam sobre os erros e acertos que fazem nos treinos e durante os jogos.

Na Escola Especial Renascer, de Santo Antônio da Platina os gêmeos Matheus do Nascimento e Samuel do Nascimento (foto), de 15 anos, estão na defesa do time que disputa a modalidade de Escola Especial.

O goleiro Samuel defendeu um pênalti durante a última partida e já o irmão fez o gol.

Eles são treinados pelo professor Victor de Souza Araújo que destaca que a atividade esportiva mudou o comportamento deles. “Eles eram bem agitados tanto na escola como em casa e o futsal mudou completamente. Regulamente fazemos reunião com os pais e já notamos a diferença. Na sala de aula os professores também destacam que o esporte mudou totalmente o comportamento deles para melhor”, comentou Victor.

