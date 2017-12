Gêmeos prematuros atendidos por helicóptero do governo estadual

Levadas de Santo Antônio da Platina para Ivaiporã

As gêmeas de quase oito meses (34 semanas), Heloísa (um quilo e 900 gramas) e Helena (1, 5 KG) nasceram no Hospital Regional do Norte Pioneiro, em Santo Antônio da Platina, na manhã deste sábado, dia 23.

As bebês nasceram com saúde, mas em função do pouco peso houve transferência das duas.

Uma por meio do helicóptero do SAMU (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) para ganhar peso num hospital de Ivaiporã. A aeronave desceu e decolou no pátio do Regional (fotos de Queiroz Junior). A ambulância avançada fez o transporte terrestre da outra recém nascida.

A mãe, Gabriela do Prado Camargo, é moradora no bairro da Amizade, em Ibaiti e passa bem.

Não há risco de mortes.