Geração Atitude amplia cidadania em Santo Antônio da Platina

Evento apregoa voto consciente

Nesta sexta-feira, dia 16, ocorreu mais uma etapa do projeto Geração Atitude, programa desenvolvido pela Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) em parceria com o Ministério Público do Paraná, Tribunal de Justiça do Paraná e Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Educação e da Coordenadoria de Políticas para Juventude, que estimula a formação cidadã dos jovens. Dessa vez, foi em Santo Antônio da Platina.

Essa etapa, denominada “Geração na Escola”, reúne representantes dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, e também do Ministério Público estadual, que promovem em colégios de todo o Paraná uma conversa descontraída com os estudantes, para aprofundar ainda mais os conhecimentos sobre os temas abordados durante o Geração Atitude.

O encontro aconteceu na Câmara de Vereadores de Santo Antônio da Platina e, além de estudantes e professores, também contou com a participação do promotor de Justiça, Eduardo Cambi, coordenador do Geração Atitude no Ministério Público; o promotor de Justiça substituto de Santo Antônio da Platina, Bruno Figueiredo Cachoeira Dantas; o assessor da Vara Criminal da comarca, Luiz Henrique Furlanetto Picoloto; e o assessor de promotoria do MP, Giovanny Domingues.

Geração na Escola – Durante o “Geração na Escola” juízes de Direito, promotores de Justiça, representantes do Poder Legislativo e professores desenvolvem palestras e debates com os alunos no ambiente escolar, utilizando o Guia do Cidadão como base para as discussões. A publicação desenvolvida especialmente para o programa concentra informações sobre temas como Política, Democracia, Eleições, Voto e Cidadania. O resultado desses debates e também do trabalho desenvolvido em sala de aula pelos educadores servirá de base para que os estudantes, sob a orientação de professores, elaborem propostas de projetos de lei que serão cadastrados para a disputa da última etapa do “Geração Atitude”.

O Programa – Durante o Geração Atitude, temas como cidadania, democracia, política, eleições e voto consciente entram em debate durante as aulas. Os estudantes também têm a oportunidade de aprender como funcionam os Poderes Legislativo, Executivo, Judiciário e o Ministério Público. Na sequência, representantes de todas as instituições participantes promovem um bate papo com os jovens para tirar dúvidas e aprofundar ainda mais os conhecimentos. Depois, estudantes, sob a orientação dos professores, podem elaborar propostas de projeto de lei para disputarem uma das vagas da Caravana da Cidadania. Nesta fase, os autores e orientadores dos melhores projetos ganham uma viagem para Curitiba para conhecer a sede dos Poderes, defender suas propostas e participar da cerimônia de anúncio dos vencedores.

Inscrições – As inscrições para a 5ª edição do Geração Atitude começaram no último dia 8 de julho. Alunos e professores, com boas ideias para o Paraná, poderão inscrever seus projetos de lei até o dia 30 de setembro pelo site http://www.assembleia.pr.leg.br/geracao_atitude.