Giacoia nomeado procurador-geral de Justiça do MP do Paraná

Assumiu pela quarta vez o cargo

O decreto de nomeação de Gilberto Giacoia, que é de Ribeirão Claro, para o cargo de procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Paraná foi assinado pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior, nesta terça-feira (17), na presença do atual procurador-geral de Justiça, Ivonei Sfoggia, e do subprocurador-geral de Justiça para Assuntos Administrativos, José Deliberador Neto.

O governador tem a atribuição para indicar quem será o novo PGJ dentre os mais votados pela classe, conforme determinam as Constituições Federal e Estadual. Giacoia foi o candidato com maior número de votos (595) na eleição realizada no dia 13 de março pelos membros da instituição.

Com a nomeação, Giacoia assume pela quarta vez o cargo de procurador-geral de Justiça. Ele exerceu mandatos de 1998 a 2000 e de 2012 a 2016, consecutivamente. A cerimônia de posse está prevista para a primeira quinzena de abril.

Atuação – Gilberto Giacoia ingressou no MPPR há 39 anos, tendo sido promovido ao cargo de procurador de Justiça em 1995. Presidiu o Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União (CNPG), de 1999 a 2000. É doutor em Direito Penal pela Universidade de São Paulo e pós-doutor pelas Faculdades de Direito das Universidades de Coimbra (2001) e Barcelona (2010). Também foi professor na Graduação e Pós-graduação da Faculdade Estadual de Direito de Jacarezinho, que pertence à Universidade do Norte do Paraná(UENP).