Gilberto Taekwondo Team eleita melhor academia do Paraná

Metas em 2018 são categorias de base e no alto rendimento

A academia Gilberto Taekwondo Team com sede em Jacarezinho e filial em Santo Antônio da Platina, foi eleita em votação aberta no Site da Federação Paranaense da Modalidade como a melhor academia de Taekwondo do estado. Além da academia, na mesma forma de votação, Gilberto Oliveira foi eleito o melhor técnico.

Para que o ano de 2018 da academia seja igual ou melhor que 2017, as atividades já se iniciaram logo no segundo dia do ano. Segundo o técnico, o mestre e atleta Gilberto Oliveira, a intenção principal é o investimento pesado nas categorias de base e no alto rendimento, além da classificação do maior número de atletas para competições nacionais e a busca por vaga na seleção brasileira e o maior número de conquistas por equipe.

“Os atletas trabalharam muito para que esses resultados acontecessem. 2017 foi um ano perfeito, mas temos condições para manter o mesmo nível em 2018”, destacou o Mestre Gilberto Oliveira.

“Os atletas tiveram uma folga para as festas de fim de ano, mas já voltaram logo na primeira semana de 2018 para os trabalhos. Vamos focar principalmente no condicionamento físico dos atletas. Devido ao recesso, muitos ganharam peso. Vamos trabalhar e deixá-los bem atléticos, antes de trabalhar a parte especifica do Taekwondo, já que teve algumas alterações nas regras de competição”, explicou Oliveira.

Além de eleita como a melhor academia de Taekwondo do Paraná, em 2017, a equipe conquistou o 2º lugar geral no Campeonato Norte Paranaense em Peabiru, 2º Lugar geral no Campeonato Paranaense em Maringá, 1º Lugar geral na Copa Paraná em Pato Branco, 2º Lugar Faixa Colorida no Brazil Open em Londrina e 2º Lugar geral no Brazil Open em Londrina.

Individualmente, os atletas conseguiram excelentes resultados também no ano passado. Foram 30 campeões estaduais, hegemonia nos Jogos Escolares com 6 medalhas, a atleta Yasmin Stivan foi campeã da Copa do Brasil em 2016 e conseguiu a vaga para a disputa do Grand Slam, para formação da Seleção Nacional de 2018.

Gilberto Oliveira que desde 2014 é o líder do Ranking Nacional na categoria -58 kg, manteve a marca. Oliveira ainda completou em 2017, 30 anos de prática do Taekwondo, também inaugurou seu novo Centro de Treinamento em Santo Antônio da Platina (fotos), formou seus primeiros faixas pretas, se tornou mestre 4º Dan, foi o introdutor da modalidade no Norte Pioneiro, também é o primeiro Mestre da Modalidade na Região e ainda foi eleito melhor técnico.

“Não basta só talento, se não fosse pelo apoio da Prefeitura e a Secretaria de Esportes de Jacarezinho proporcionou a nossa equipe, não conseguiríamos. Com suporte e investimento, chegamos muito mais longe”, disse Gilberto ( Texto: JDS Comunicação).

Leia também: https://npdiario.com/capa/inaugurada-academia-gilberto-taekwondo-team-em-santo-antonio-da-platina/