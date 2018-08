Ginasta de 11 anos precisa de ajuda para viajar até o Peru

Ela tem mais de 30 medalhas e se classificou para o Sul-Americano que será disputado em Lima

Josiane Calixto da Silva (fotos) tem apenas 11 anos e um talento incrível, como é possível ver pelo vídeo acima. Os pais, Terezinha e José Augusto Silva Neto, conhecido como Zé das Medalhas, sempre apoiaram o talento e o esforço da filha.

A médica Ursula Lourenço e sua amiga, Ana Tereza (esposa do também médico José Mário) iniciaram uma campanha porque a criança de Santo Antônio da Platina está precisando de ajuda para realizar um grande sonho.

A platinense iniciou ginástica artística em Jacarezinho, e em quatro meses de ginástica venceu um festival realizado no CEGIN (Centro de Excelência em Ginástica) e se mudou para Curitiba. Fez o teste e passou a integrar o grupo da treinadora Carol Molanari, que treina as categorias Pré-Infantil e Infantil.

Em junho de 2018 no campeonato brasileiro de ginástica artística, em São Bernardo do Campo, o CEGIN levou medalha de ouro na trave e bronze no Individual geral com Josiane.



Com essa vitória, a garota garantiu a disputa no Campeonato Sul-Americano de Ginástica artística que será realizado de 16 a 22 de outubro deste ano na capital peruana.

Porém, o custo da viagem é alto (aproximadamente R$ 8 mil) e os pais não conseguem arcar com todas as despesas e o CEGIN também não.

Então qualquer ajuda será bem vinda para que essa grande ginasta platinense consega seguir em frente e representar não só o nosso País, mas o município de Santo Antônio da Platina e o Norte Pioneiro.

Para mais informações e doações (de qualquer valor)o telefone dos pais é este: (43) 99655-2228.

