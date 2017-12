Ginasta do Norte Pioneiro de apenas dez anos já ganhou mais de 30 medalhas

Ela é de Santo Antônio da Platina

Josiane Calixto da Silva tem apenas dez anos e um talento enorme, como é possível ver pelo vídeo. Ela e o pai, José Augusto Silva Neto, visitaram o npdiario para contar a cativante história da menina carismática e disciplinada de Santo Antônio da Platina e que vai ganhar o mundo por meio do esporte.

Como lembra Zé das Medalhas, apelido do genitor e sitiante, a filha fazia Taekwondo (arte marcial) e se destacava, só que ao “brincar” num ginásio de esportes de Jacarezinho, foi orientada a procurar um local mais avançado.Ela tinha sete anos.

Desde então, após ser aprovada, treina todos os dias, inclusive sábados, no Centro de Excelência de Ginástica Artística (foto) , onde iniciaram, por exemplo, Daiane dos Santos, e Daniele Hypólito.

Localizado no bairro Capão da Imbuia, em Curitiba, é considerado o melhor e mais moderno do Brasil, tendo recebido e vem utilizando os aparelhos que fazem parte do legado que os Jogos Olímpicos e os Paraolímpicos de 2016 trouxeram ao país.

Hoje, Josiane, meiga e delicada, mora com a mãe, Terezinha, na Capital, onde estuda e treina com o conceituado Roger Medina e a russa Irina Ilyashenko, esta famosa mundialmente e com diversas participações em competições internacionais.

A atleta,nas categorias pré-infantil e infantil, tem mais de 30 medalhas e sempre fica em primeiro ou segundo lugares seja por equipes ou solo.

Participa em barras assimétricas, salto sobre a mesa, o solo e a trave de equilíbrio.

Quando completar 15 anos poderá tentar se classificar para as Olimpíadas e outras disputas, “é o meu sonho”, diz a garota norte-pioneirense, abrindo um sorriso de criança, mas que também é de uma mulher focada e forte.