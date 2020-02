Gleisi destina veículo para Santo Antônio da Platina

A deputada federal Gleisi Hoffmann (foto) indicou nove cidades do Paraná para receber veículos do Ministério da Cidadania, entre elas, Santo Antônio da Platina. Cada um custou R$ 60.957,00, totalizando mais de R$ 365 mil reais.

Os veículos serão utilizados pela Rede do Sistema Único de Assistência Social (Suas), ajudando no atendimento de famílias vulneráveis, principalmente idosos e pessoas com deficiência.

“Os municípios enfrentam muitas dificuldades para atender a parcela mais vulnerável da população, principalmente agora com o desmonte dos programas sociais. Esses veículos facilitam o trabalho das equipes de assistência social, permitindo que eles cheguem até as famílias que mais precisam”, diz Gleisi.

Por meio do mandato da deputada vários municípios do interior do Paraná estão sendo beneficiados com emendas destinadas a melhorias nas áreas de saúde, educação, esporte, infraestrutura, entre outras.

“Fazer política só faz sentido se for para melhorar a vida do povo, por isso, em conjunto com as lideranças do Estado, estamos sempre trabalhando para trazer mais recursos para os nossos municípios”, destaca a deputada.