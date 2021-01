Selo internacional faz crescer os pedidos de exportação da fruta com IG

O selo Global G.A.P, certificação internacional que reconhece e atesta a segurança alimentar e sustentabilidade em produtos de origem agrícola, tem rendido bons negócios para os produtores de goiaba de Carlópolis.

Desde a conquista, os produtores têm recebido uma série de pedidos de exportação de países europeus, asiáticos e da América do Norte. Ao mesmo tempo, outros mercados se abrem dentro do Brasil, que tem alta demanda pelo produto.

O resultado reflete no esforço dos produtores em buscar conhecimento para melhorar a gestão das propriedades e cultivar goiabas diferenciadas e com valor agregado.

“Esse trabalho integra nossa principal missão, que é transformar o norte pioneiro em um território de produtos diferenciados para gerar desenvolvimento”, afirma o consultor do Sebrae/PR, Odemir Capello.

O registro de Indicação Geográfica (IG) – conquistado graças a um trabalho colaborativo entre produtores, Sebrae/PR e prefeitura de Carlópolis – e a certificação internacional abriram as portas do mercado nacional e do exterior para a goiaba de Carlópolis. A partir dessa experiência e a do café especial, o Sebrae/PR trabalha para propor marcas coletivas e indicações geográficas de outras frutas produzidas no norte pioneiro, como o morango.

A produtora de goiaba e diretora comercial da Cooperativa Agroindustrial de Carlópolis (COAC), Inês Yumiko Sato Sasaki, conta que os pedidos por exportação da fruta aumentaram significativamente com a participação dos produtores em três feiras internacionais e da divulgação da goiaba de Carlópolis em um site de notícias europeu. “Passamos a receber muitos contatos da Itália, Inglaterra, França, China, Portugal”, comemora.

Por meio de traders – empresas que fazem a intermediação de negociações e transações comerciais internacionalmente -, a cooperativa tem enviado as goiabas paranaenses para Portugal, Holanda, Suíça de forma recorrente. Ao mesmo tempo, a procura no mercado nacional é grande. “Nossa produção não está sendo suficiente. Ano passado foi de baixa produção, não estávamos conseguindo atender o mercado nacional”, afirma.

Carlópolis produz goiaba o ano todo graças ao sistema de poda total. O município é o maior produtor da fruta no Paraná e um dos maiores do Brasil. Segundo a Emater, cerca de 390 hectares são usados para o cultivo na área limitada pela indicação de procedência e o potencial de produção é de 23 mil toneladas por ano, em condições de clima normais. Porém, a baixa produção em 2020 ocorreu por conta da geada no ano anterior, que atrapalhou o sistema de podas.

“Além da geada, ano passado alguns produtores perderam muita goiaba pela chuva de pedra e outros sofreram com a seca. Então, tivemos alta produção em fevereiro e março e outra colheita apenas no fim do ano”, explica Inês. Ela conta que leva ao menos dois ciclos para que a produção, com poda o ano todo, volte ao normal. A previsão é que isso ocorra em 2021.

Mesmo com as dificuldades impostas pelo clima, a cooperativa comemora os resultados obtidos com a certificação. Além de comercializar a fruta lá fora por um preço melhor que o nacional, novos mercados se abriram e a goiaba de Carlópolis ganhou projeção mundial. “Os preços de exportação não têm altos e baixos, como no mercado nacional”, destaca.