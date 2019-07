Golpistas levam mais de R$ 10 mil de platinense (vídeo)

Caiu em engodo

Uma dupla de marginais conseguiu enganar um trabalhador na tarde desta quinta-feira, dia 24, no centro de Santo Antônio da Platina através de uma fraude conhecida como “Paco”, frequente em todo o país, embora com algumas diferenças na ação.

Segundo fontes policiais, a vítima sacou cerca de R$ 10 mil em espécie na Caixa Econômica federal e saiu do banco, entrou no seu carro com uma bolsinha amarela(que aparece na foto e no vídeo) que havia guardado seu dinheiro. Surgiu um rapaz que bateu no vidro de seu carro e perguntou se uma quantia que estava no chão era dele, a vítima respondeu que não.

Falante e educado, o golpista disse para dividirem o dinheiro que estava dentro do pacote e a vítima se negou, saiu do veículo e viu um outro homem procurando algo na calçada, o qual em seguida os abordou os dois perguntando se se haviam achado o dinheiro, e ambos responderam positivamente.

“Agradecido”, o comparsa prometeu uma recompensa de 400 reais para cada um que o “patrão” daria. Os três, mais o filho menor do prejudicado desceram e um deles disse que iria no escritório do seu patrão para buscar o dinheiro da “gratidão”.

Logo chegou com os 400 reais prometidos alegando que havia recebido e era para a vítima ir buscar sua parte, mas como “garantia” deveria deixar os R$ 10 mil da bolsa amarela e ficar como R$ 12 mil, que seria o dinheiro “perdido” e encontrado. Acabou fazendo e deixando com o elemento. Evidentemente o pacote com os R$ 12 mil não continha nenhuma quantia.

Foi “receber” a recompensa e não encontrou nenhum escritório chamado Status Engenharia nem o comparsa do golpe.

Quando retornou com o filho não encontrou mais ninguém, percebendo que acabara de cair num golpe.

Vítimas desses crimes ficam constrangidas em registrar a ocorrência, mas não foi o caso.

Teve uma ocorrência do bilhete premiado na cidade este ano e o estelionatário acabou sendo preso dias depois em Londrina.