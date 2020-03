Governador deve anunciar prorrogação de isolamento social amanhã

Está preocupado com as consequências de um eventual relaxamento

Segundo fontes críveis colhidas junto ao Palácio Iguaçu, é bastante provável que o governador Carlos Massa Ratinho Junior (fotos) anuncie neste domingo, dia 29, a continuidade do isolamento social por pelo menos dez dias, com a manutenção do fechamento do comércio, e suspensão de aulas, entre outros.

É que durante reunião com prefeitos de dez cidades, em videoconferência, na manhã deste sábado (28), ele sinalizou nesse sentido ao discutir um planejamento estratégico entre governo e municípios para enfrentar o avanço do novo coronavírus.

Participaram da reunião prefeitos de Foz do Iguaçu, Curitiba, Ponta Grossa, Londrina, Cascavel, Maringá, Guarapuava, Araucária, São José dos Pinhais, e Piraquara. Prefeitos e secretários descreveram a situação nas suas cidades e os desafios enfrentados com o crescimento do número de casos do novo coronavírus.

“Precisamos pensar em conjunto, trocar experiências e unificar ações para que erremos o menos possível. A pandemia não é uma corrida de cem metros. É uma maratona, que em 15 dias não se resolve. Vamos enfrentar essa situação até junho, julho e por isso é preciso criar um modelo de gestão de crise”, assinalou o chefe do executivo estadual.

Também o secretário estadual de Saúde, Beto Preto (fotos), em entrevista ao telejornal Meio Dia deste sábado (28) disse que vê com preocupação a decisão dos prefeitos em autorizar a abertura do comércios. “Os prefeitos têm autonomia. Entendo a pressão que os prefeitos estão sofrendo pelo lado econômico, mas o momento é diferente, não é como H1N1. Nossa previsão é que, com o isolamento, tenhamos 10 mil casos confirmados em quatro meses no Paraná, mas se ampliarmos as aglomerações, teremos que trabalhar com um número muito maior e mais mortes”, declarou, apreensivo.