Governador do Rotary Club visita Santo Antônio da Platina

Foi recepcionado pela diretoria e associados

O Governador do Rotary International (Distrito 4710) Moacir José Tonin, esteve recentemente em Santo Antônio da Platina. Moacir José Tonin, sua esposa Vanda, e os Rotarianos visitaram as entidades locais, Lar Jesus Adolescentes, Casa de apoio Francisco Pró-Vida, e a empresa cidadã retificadora Sancar.

Chegaram na Casa da Amizade por volta das 12 horas, almoçaram no Chico’s Restaurante, que fica no centro da cidade e logo depois, foram conhecer o Lar Jesus Adolescente.

Visitou à tarde a empresa Sancar (Retífica de Motores Sancar), às margens da BR-153. Depois , a Casa de Apoio. Na sequência, tomou café da tarde na Casa da Amizade e teve uma reunião festiva com os rotarianos e convidados, incluindo o padre Rosinei Toniette, à noite.

“Muita honra compartilhar esses momentos com as presenças do Moacir e de sua esposa Vanda, no nosso Rotary de Santo Antônio. Deixo nosso carinho e saudações para o casal, pessoas carismáticas e querida”, disse o presidente, o comerciante Jorge Pereira dos Santos, atual presidente do conceituado clube de serviço platinense.