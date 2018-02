Governador inaugura Clínica de Odontologia semana que vem em Jacarezinho

Na próxima quarta-feira às 11 horas

O governador Beto Richa (PSDB) e a reitora da Universidade Estadual do Norte do Paraná, Fátima Aparecida da Cruz Padoan, vão inaugurar na semana que vem a Clínica de Odontologia da UENP, em Jacarezinho.Os deputados Luiz Romanelli (PSB) e Pedro Lupion (DEM) também deverão estar presentes.

Será às 11 horas do dia 21(quarta-feira) no imóvel, novo campus (avenida Pedro Coelho Miranda, Jardim Panorama).

No último dia 12 de janeiro, Beto vistoriou o prédio (Fotos/Arquivo npdiario). “Uma grandiosa obra. Estamos investindo mais de R$ 7 milhões em uma estrutura que atende a uma antiga reivindicação da região”, disse na oportunidade.Ele também mencionou a construção, em Jacarezinho, de uma unidade do Centro de Especialidades do Paraná. O governo estadual destinará R$ 9 milhões para a obra.

“São investimentos intensos e vigorosos em Jacarezinho e em toda a região. Isso é resultado do equilíbrio das contas públicas e do bom planejamento que fizemos e que colocam o Paraná na contramão da crise financeira nacional”, afirmou.

De 2011 para cá, o Governo do Estado investiu R$ 19 milhões nas clínicas odontológicas das universidades estaduais do Paraná. Com os repasses, as instituições fizeram reformas e construções, adquiriram novos equipamentos e ampliaram o atendimento ofertado à população.

A clínica da UENP tem uma estrutura de 3,7 mil metros quadrados, abriga o setor de laboratórios, consultórios e demais espaços destinados às aulas práticas do recém-criado curso de odontologia da instituição.São três blocos.

“A construção da clínica odontológica é um sonho da região que se torna realidade”, definiu a reitora da UENP, Fátima Aparecida da Cruz Padoan. Ela explicou que a previsão é atender 420 pacientes por semana, com a capacidade de atendimento de 1.300 procedimentos odontológicos. “É um empreendimento que, embora esteja instalado em Jacarezinho, possibilitará o atendimento de toda essa região. Após a chegada dos alunos começaremos o planejamento e a seleção dos pacientes que serão atendidos”, disse ela.

Relembre a recente visita neste link: https://npdiario.com/noticias-da-regiao/beto-vistoria-clinica-odontologica-em-jacarezinho-e-confirma-abertura-dia-cinco/