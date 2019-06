Governador inaugura sede do MP em Santo Antônio da Platina

No dia quatro de julho

Exclusivo: A sede do Ministério Público do Paraná, por meio do Gepatria (Grupo Especializado na Proteção ao Patrimônio Público e no Combate à Improbidade Administrativa), na rua Marechal Deodoro, centro platinense, foi reformada. Está funcionando em novas instalações e será inaugurada oficialmente no próximo dia quatro de julho (uma quinta-feira) pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior.

O órgão, estabelecido em Santo Antônio da Platina desde 2003, foi o primeiro especializado nessa área no Estado, e está, desde 2009, sob a responsabilidade da promotora Kele Cristiani Diogo Bahena.

No mesmo dia, o governador estará também em Cornélio Procópio, liberando recursos para o município.

Já na sexta-feira, dia cinco, Carlos Massa Ratinho Junior estará em Jacarezinho para anunciar a construção do Centro de Especialidades. A obra custará R$ 9,1 milhões e deverá ser entregue no final de 2020.

