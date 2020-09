Governador intervém e PSD platinense tem nova direção

Ação predatória de algumas pessoas motivou colocar um comando sério para acabar com divergências internas

O governador Carlos Massa Ratinho Junior contatou o empresário rural Admar Piedade Pucci Júnior (foto) e pediu ao seu amigo antigo e parceiro político que assumisse a direção do Partido Social Democrático de Santo Antônio da Platina.

Junior Pucci tem a missão agora de comandar o processo de pacificação interna no PSD.

Assim, a situação mudou e estão sendo buscadas, desde ontem, rumos maduros e verdadeiramente objetivando o bem comum e não metas rasteiras e pessoais.

O PSD tem agora (desde ontem) como presidente Junior Pucci, vice-presidente Aguinaldo Roberto do Carmo(ex-vereador), Leandro Carlos Rocha, secretário-geral, Fernando Teodoro Bigaram, primeiro-tesoureiro, Américo Ricardo de Godoy Costa(advogado), vogal; Moacir Durso dos Santos, vogal, e Rose Neide Mandello Facco, vogal.

Em entrevista ao npdiario hoje de manhã, Pucci antecipou que a convenção não tem data marcada, mas possivelmente será na semana que vem, até porque faltam apenas pouco mais de dois meses para as eleições.

“Estou com as orelhas abertas para ouvir, dialogar, deixando os egos de fora, sem desejos nem imposições próprias, buscando o consenso, sem cabrestos nem cartas marcadas, nossa intenção é ouvir e apaziguar”, declarou.