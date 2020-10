Governador lança programa de colégios cívico-militares

Serão cerca de 200 unidades beneficiadas nesse primeiro momento

O governador Carlos Massa Ratinho Junior (foto) lança nesta segunda-feira (26) o programa de colégios cívico-militares do Estado. No mesmo ato será assinada a regulamentação da lei que autorizou o projeto e anunciada a lista das cerca de 200 unidades beneficiadas nesse primeiro momento.

A implantação dos colégios será de escolha livre da comunidade escolar, por meio de consulta pública. Eles terão gestão compartilhada. As aulas continuarão sendo ministradas por professores da rede estadual, enquanto os militares serão responsáveis pelas áreas de infraestrutura, patrimônio, finanças, segurança, disciplina e atividades cívico-militares.

Haverá um diretor-geral e um diretor-auxiliar civis, além de um diretor cívico-militar e de dois a quatro monitores militares, conforme o tamanho da escola.

Os objetivos do programa passam pela garantia do cumprimento das diretrizes e metas do Plano Estadual de Educação. Entre eles estão atuação contra a violência; promoção da cultura da paz no ambiente escolar; criação de novas possibilidades de integração da comunidade escolar; garantia da liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber; e auxílio no enfrentamento das causas de repetência e abandono escolar.

SERVIÇO

Lançamento do programa de colégios cívico-militares

Dia: Segunda-feira (26.10).

Horário: 10 horas.

Endereço: Palácio Iguaçu – Praça Nossa Senhora de Salette s/n – Centro Cívico, Curitiba.