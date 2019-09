Governador prorroga mandato dos diretores de colégios estaduais

Eleição só no final de 2020

Prorrogação do mandato dos diretores por mais um ano, internet de 20 Mega para todas as escolas da Rede Estadual de Ensino do Paraná e verba extra para os centros de educação comprarem livros de literatura e material esportivo. As medidas foram anunciadas pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior durante o II Encontro de Diretores, nesta terça-feira (03), no Teatro Positivo, em Curitiba.

O governador reforçou que as ações são voltadas para melhorar o desempenho dos alunos. “Lançamos uma série de inovações que buscam ampliar a educação do nosso Estado”, destacou. “Este evento nos permite estar cada vez mais próximos dos diretores das escolas. São eles que dão o ritmo, seja naquilo que está sendo dado dentro da sala de aula ou mesmo na relação com os pais”, completou.

Ratinho Junior lembrou outras medidas já implantadas pelo Governo, como a Prova Paraná, aplicativos para acompanhar a frequência escolar e as notas dos estudantes, e o programa Escola Segura, que leva mais tranquilidade para alunos, professores da rede estadual e às famílias. “Tudo isso agrega, e muito, para que os alunos adquiram mais conhecimento e se tornem bons profissionais e bons cidadãos”, afirmou.

ELEIÇÃO – O Governo do Estado vai encaminhar para Assembleia Legislativa projeto de lei que prorroga o mandato de todos os diretores de escolas da Rede Estadual de Ensino por mais um ano. Com a aprovação, as eleições que seriam em novembro e dezembro deste ano só vão acontecer no fim de 2020. A medida havia sido defendida na semana passada durante reunião em Foz do Iguaçu com 1,1 mil diretores e 20 núcleos de Regionais de Educação.

“Estamos pedindo esse tempo a mais para que a comunidade possa conhecer o forte trabalho pedagógico que está sendo implantado pelos nossos diretores”, explicou o secretário de Estado da Educação Renato Feder.

INTERNET – Por determinação do governador, a Secretaria da Educação formalizou parceria com a Copel Telecom que permite ampliar para 20 Mega a velocidade da internet de todas as escolas atendidas pela fibra óptica da companhia. “Isso era uma demanda antiga e muito grande. Algumas escolas funcionavam com internet de 4 Mega. Uma conquista muito grande dos estudantes do Paraná”, ressaltou o secretário.

LIVROS – Outra ação que deve impactar na educação do Estado é a destinação de uma cota extra do Fundo Rotativo a todas as escolas do Paraná, que já receberam, em média, R$ 2 mil adicionais para a compra de livros e materiais esportivos nos últimos dias. O valor total do investimento soma R$ 4 milhões. “Impacta o sistema pedagógico e dá fôlego financeiro para que as escolas possam investir em material didático”, reforçou o governador.

FUNDO ROTATIVO – O fundo é oriundo de programas descentralizados de recursos financeiros desenvolvidos pela Secretaria da Educação ao longo dos anos. Essa solução possibilitou aos gestores maior autonomia no gerenciamento dos recursos, passando a ser um instrumento ágil, viabilizando com maior rapidez o repasse de verbas aos estabelecimentos de ensino da Rede Estadual, para a manutenção e outras despesas relacionadas com a atividade educacional.

EVENTO – De acordo com a Secretaria de Estado da Educação e do Esporte, o encontro busca promover o diálogo entre a pasta e os diretores da rede de ensino, apresentando um balanço das ações da secretaria desde o começo do ano, além da discussão de novas medidas. Aproximadamente 1,2 mil diretores participam do evento, que terá sequência nesta quarta-feira (04). “É uma conversa do que construímos até aqui e como vamos olhar até o fim do ano”, disse Feder.

HOMENAGEM – Professores e escolas que se destacaram no primeiro semestre, ampliando a frequência de alunos ou melhorando a nota dentro do Programa Prova Paraná, um dos indicadores da qualidade de ensino do Estado, foram homenageados nesta terça-feira (03) durante o II Encontro de Diretores.

A professora Jucimari Aparecida Merchiori Durau voltou para Balsa Nova, na Região Metropolitana de Curitiba, voltou com uma placa pelo sucesso do Colégio Ângelo Gequelin na última edição do Prova Paraná. “Somos o lado humano por trás do número. Uma vida toda dedicada à educação, mostrando para os alunos que é a educação que vai fazer a diferença na vida deles”, afirmou.

PRESENÇAS – Participaram do encontro o diretor-geral da Secretaria de Educação, Elisandro Frigo; o diretor de Tecnologia e Inovação, Ricardo Borges; o diretor de Planejamento e Educação Escolar, Valter Claro; o presidente da Copel Telecom, Wendell Oliveira; o deputado estadual Hussein Bakri, líder do Governo na Assembleia Legislativa, entre outros.