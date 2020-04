Governador vem amanhã para Santo Antônio da Platina

Devem chegar cerca de 13 horas e não ficarão para almoço

O governador Carlos Massa Ratinho Junior estará em Santo Antônio da Platina amanhã, quinta-feira, dia nove, em torno de 13 horas, fazendo uma vistoria na Unidade de Tratamento Intensivo adulta do Hospital Regional do Norte Pioneiro(foto). A informação foi antecipada no início da noite desta terça-feira, dia sete, pelo próprio secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto (os dois na foto) em ligação telefônica ao npdiario. E hoje à tarde, após fontes do Palácio Iguaçu assoprarem, a reportagem consultou o chefe de gabinete do governador, Daniel Wesley Vilas Bôas, e ele confirmou.

Obviamente, será com todos os cuidados que a pandemia exige e sem aglomerações. Daniel adiantou que devem vir de helicóptero de Curitiba apenas ele, Carlos Massa Ratinho Junior e Beto Preto. Não ficarão nem para almoçar e retornarão para a Capital em seguida.

Não serão permitidas presenças de ninguém da cidade ou região, nem repórteres fotográficos e políticos.