Governador visita Norte Pioneiro no começo de julho

Anunciará obra de R$ 9,1 milhões em Jacarezinho

Carlos Massa Ratinho Junior estará no Norte Pioneiro novamente no dia cinco de julho (uma sexta-feira).Em Jacarezinho, anunciará a construção do Centro de Especialidades.A informação foi dada pelo prefeito de Ribeirão Claro e presidente do Cisnorpi, Mário Pereira, no final da tarde desta segunda-feira, dia três, em contato com o npdiario.

Mário participou de reunião com o governador no Palácio Iguaçu (fotos), em Curitiba, onde estiveram também Gisele Pena, diretora técnica, e Antônio Carlos Campos, o Nico, diretor-geral do Cisnorpi (os dois, na foto abaixo com Ratinho).

O terreno , doado pelo município de Jacarezinho, é de 9.400 m2 e o valor da obra estimado em 9,1 milhões. A construção, segundo Nico, será perto do IAP (Instituto Ambiental do Paraná) e deve ser iniciada ainda em 2019 e concluída, provavelmente, em 2020 beneficiando 288 mil norte-pioneirenses.

O centro atenderá consultas e exames de média complexidade, “teremos 32 consultórios médicos”, adiantou o diretor-geral.

Além disso, o governo estadual também liberou R$ 1.193.736,00 em 12 parcelas mensais de cerca de 99 mil reais.

Ratinho e o secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto assinaram a liberação de R$ 20 milhões para 19 consórcios intermunicipais de saúde.O Paraná tem 24 consórcios que reúnem 96,7% dos municípios do Estado. Eles gerenciam os Centros de Especialidades que atendem 79% da população.

O chefe do executivo estadual afirmou que a meta para o orçamento do ano que vem é ampliar a parceria, com aumento dos repasses e início de programas voltados ao primeiro atendimento e à população idosa. “Os consórcios são oportunidades para levar o atendimento especializado mais próximo das pessoas. Esse é um compromisso que nós temos com o Paraná. Nesse ato fortalecemos esse relacionamento, porque a Saúde precisa atender todos aqueles que precisam”, afirmou.

A gestão logística passa justamente pelo incentivo e apoio aos consórcios intermunicipais. “Os consórcios são grandes soluções para os prefeitos, em especial das pequenas cidades. Na área de Saúde, todo dinheiro investido parece não atender os problemas, mas o Estado precisa amenizar dentro do que for possível. Estamos diminuindo as distâncias e vamos modernizar e inovar naquilo que for possível”, completou Ratinho Junior.

AUMENTO – Beto Preto ressaltou que os consórcios são exitosos há 20 anos, mas muitos municípios acabavam arcando com a modernização do atendimento, o que onerava cidades sem grande fluxo de caixa. “Era papel do Estado ser mais incisivo, mas ao longo do tempo não se deu o devido valor aos consórcios. Estamos honrando nosso compromisso com o orçamento construído no ano passado, mas prevendo para o ano que vem um aumento significativo que deve passar de 50% em relação aos repasses desse ano”, explicou.

Segundo Beto Preto, o governo vai reforçar ações na pediatria de referência, começar um trabalho de diálogo e reestruturação das unidades básicas para atendimento à população idosa, regionalizar ambulatórios de curativos e feridas, além de ações pontuais na Região Metropolitana de Curitiba e no Litoral.

“Estamos cumprindo o plano de gestão ao ampliar o atendimento mais perto das pessoas e, com isso, diminuindo o ir e vir, o trânsito nas estradas. A política de apoio aos consórcios permanece e vai crescer com um aumento substancial nos repasses”, acrescentou.

A Secretaria da Saúde do Paraná também vai reforçar no programa de apoio aos consórcios as linhas de cuidados prioritárias, como materno infantil, hipertensão, diabetes e saúde mental.

CONSÓRCIOS – Os consórcios intermunicipais são iniciativas autônomas dos municípios localizados em determinadas regiões do Estado. Eles se associam para gerir e prover serviços à população. Os consórcios somam os recursos dos municípios integrantes ao montante estadual e conseguem agilizar os atendimentos. Eles foram implantados no âmbito do SUS na década de 90 e ocupam papel de destaque na Política de Saúde do Paraná.

ESPECIALIDADES – Luiz Cardoso, prefeito de Alto Piquiri e presidente da Associação dos Consórcios e Associações Intermunicipais de Saúde (Acispar), disse que essa integração colegiada dos municípios permite concentrar especialidades e procedimentos do Comsus (Programa Estadual de Apoio aos Consórcios Intermunicipais de Saúde). “O consórcio contrata os prestadores de serviços, médicos, exames laboratoriais, e prestam serviços aos municípios. A Saúde não funciona mais nos pequenos municípios sem os consórcios”, afirmou.