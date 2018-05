Governadora Cida Borghetti amanhã no Norte Pioneiro

Será a primeira visita como titular do cargo

A governadora Cida Borghetti (fotos) visitará o Norte Pioneiro pela primeira vez no cargo nesta quinta-feira, dia 17.

Às nove horas, no CAT(Conjunto de Amadores do Teatro), na avenida Getúlio Vargas, em Jacarezinho, haverá a assinatura de autorizações, homologações e licitações da Sedu(Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano) e também assinatura de autorização de licitação para início das obras do Centro de Especialidades Médicas).

Às 14 horas, reunião com os prefeitos da Amunop(Associação dos Municípios do Norte do Paraná) e assinatura de convênios da SEDU no anfiteatro do campus da Universidade Tecnológica Federal em Cornélio Procópio(avenida Alberto Carazzai, 1.640).

Às 16 horas, inauguração da Unidade de Saúde da Família e da nova Clínica de Fisioterapia(avenida Dr.Antônio Pereira Lima, 827), Vila Trevo, em Santa Mariana.

Presenças confirmadas dos deputados federal Bicardo Barros (PP) e Alex Canziani (PTB) e estaduais Pedro Lupion (DEM) e Luiz Cláudio Romanelli (PSB), do secretário estadual da Infraestrutura e Logística, Abelardo Lupion, prefeitos e lideranças de todo o Norte Pioneiro.