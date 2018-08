Governadora Cida Borghetti em Jacarezinho e Santo Antônio amanhã

Entre 14h30m e 19h30m

O Governo do Estado realiza nesta quarta-feira (22), em Jacarezinho, mais uma reunião pública de trabalho sobre o novo ciclo de concessões rodoviárias. Será na Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), na Alameda Padre Magno, 1601 com início às 14h30m.

A governadora Cida Borghetti participará do encontro, que reunirá lideranças da região, representantes de entidades do setor produtivo e de outros segmentos, representantes da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Logística, do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) do Paraná e da Agência Reguladora do Paraná (Agepar).

Essa será a sétima reunião a ser realizada pelo Governo do Estado para discutir com a sociedade um novo modelo de concessão de rodovias. Já aconteceram encontros em Cascavel, Londrina, Ponta Grossa, Maringá, Curitiba e em Guarapuava – onde o evento aconteceu na tarde desta terça-feira.

Cida estará também em Santo Antônio da Platina, às 17 horas, visitando o Hospital Regional do Norte Pioneiro.

Na sequência,às 18h30m (avenida Oliveira Motta,359) inauguração do comitê do candidato a deputado federal Pedro Lupion(DEM).