Governadora Cida Borghetti no Norte Pioneiro semana que vem

Ela vai inaugurar nova sede da Amunorpi em Jacarezinho

A governadora do Paraná Cida Borghetti (fotos) visitará a região na próxima quinta-feira, dia 17. O primeiro compromisso oficial confirmado será na inauguração da nova sede da Associação dos Municípios do Norte Pioneiro, em Jacarezinho, após a mudança de Santo Antonio da Platina.

A informação foi confirmada na tarde desta quinta-feira, dia dez, pelo atual presidente da Amunorpi e prefeito de Santana de Itararé, Joás Ferraz Michetti (foto).



Ela deverá cumprir uma agenda mais dilatada possivelmente em outros municípios também.

A última vez que ela esteve no NP foi em 2016, quando visitou o estande do npdiario/prefeitura (na foto principal, com o então presidente da Sociedade Rural do Norte Pioneiro, Edson Gaudêncio, o deputado estadual Pedro Lupion e a comunicadora Celimar de Oliveira) e almoçou no local, com o marido, deputado Ricardo Barros.

A penúltima vez foi em 2014 quando percorreu o centro platinense durante a campanha eleitoral e visitou a sede do npdiario, junto com o hoje líder do governo na Assembleia Legislativa, Pedro Lupion, o então prefeito Pedro Claro, o presidente do Sindicato do Comércio Varejista, Alex Figueira, o ex-prefeito Flávio Mayorky,entre outras lideranças (fotos abaixo).