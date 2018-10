Governadora Cida determina intervenção no pedágio

Polícia Militar trabalha dentro das concessionárias e impede corrupção

O Governo do Estado determinou nesta quinta-feira, dia 4 , uma intervenção nas empresas que administram os seis lotes de concessão de rodovias do Anel de Integração. A medida está sendo adotada por decreto da governadora Cida Borghetti (fotos).

Na semana passada o governo estadual já havia protocolado um pedido na Justiça para a redução das tarifas. Além disso, a medida também pleiteia o bloqueio de bens das concessionárias que administram rodovias no Paraná. A ação corre na 1a. Vara da Justiça Federal, que deverá decidir se acata a reivindicação do Estado. As concessionárias receberam prazo até esta sexta-feira para apresentar defesa.

A decisão de intervenção foi recomendada pela Controladoria Geral do Estado (CGE) e pela Procuradoria Geral do Estado (PGE), após análise dos fatos apurados pela Operação Integração II, que partiu da força tarefa Lava Jato.

Com a intervenção, seis oficiais da reserva da Polícia Militar passarão a trabalhar dentro das concessionárias de forma a impedir a continuidade de atos considerados ilegais ou irregulares.

Neste primeiro momento, o principal papel dos interventores será de facilitar o acesso das autoridades aos documentos das empresas e garantir respostas, dentro dos prazos, às demandas da Justiça.

“A atribuição é contribuir com as investigações que apuram graves denúncias de prática ilícitas ao longo do programa estadual de concessões”, afirma a governadora, que pediu total transparência e colaboração de todas as instituições do Estado com a apuração dos fatos relatados pelo Ministério Público e com as demandas da Justiça.

Entre as tarefas designadas aos interventores também estão o aperfeiçoamento da aferição do fluxo de veículos e a instalação de um conselho local de usuários.