Governadora Cida filia prefeito de Wenceslau Braz no PP

Ele vai presidir o partido no município

A governadora Cida Borghetti (PP) anunciou a filiação do prefeito de Wenceslau Braz, Paulo Leonar, nos Progressistas.

Ela recebeu Leonar nesta quinta-feira (11) em Curitiba.

“Fico feliz em confirmar a filiação o prefeito Paulo Leonar. Uma liderança jovem do Norte Pioneiro que faz uma administração moderna e comprometida com as pessoas”, assinalou.