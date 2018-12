Governadora e secretário da Saúde inauguram UTI adulta do Hospital Regional

Às 14h30m da próxima sexta-feira

A governadora Cida Borghetti, o secretário de Saúde do Paraná, Antônio Carlos Nardi (os dois na foto principal), os deputados estaduais Luiz Cláudio Romanelli e Pedro Lupion e o prefeito Professor Zezão Coelho vão inaugurar, oficialmente,a a Unidade de Terapia Intensiva adulta do Hospital Regional do Norte Pioneiro, em Santo Antônio da Platina. Será às 14h30m da próxima sexta-feira, dia 14.

Pela manhã, Cida terá compromisso em Curitiba, na sequência Londrina(também na área de saúde) e à tarde em Santo Antônio da Platina,onde destacará novamente a importância da UTI adulta no Regional, além da estadualização.

Ela vistoriou o local no dia 22 de agosto deste ano: Veja detalhes aqui: https://npdiario.com/especial/uti-adulta-sera-inaugurada-ainda-neste-ano-veja-video/

O diretor da 19ª Regional de Saúde, localizada em Jacarezinho, Alfredo Franco Ayub também estará presente.



Administrado pela Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Paraná (Funeas), do Governo do Estado, a unidade é referência em atendimento para 22 municípios da 19ª Regional da Saúde, que tem cerca de 300 mil habitantes. O valor investido pelo Estado na obra de ampliação foi de R$ 3,8 milhões.

A governadora destacou na ocasião que o hospital é referência materno-infantil, onde é feito mais de 200 partos por mês, com enfoque atualmente no parto humanizado.



Com 843 metros quadrados de área construída, a nova ala do hospital, construída com recursos do Estado, tem dez novos leitos de UTI adulto.

Segundo José da Silva Coelho Neto, a abertura desses novos leitos de UTI aumenta muito as possibilidades de salvar mais vidas. “Essa UTI adulto vai evitar que as pessoas tenham que se deslocar ou entrar na central de leitos para um posterior encaminhamento. Agora esses pacientes podem vir para cá com maior rapidez”, disse.