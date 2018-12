Governadora não vem mais inaugurar Hospital Regional amanhã

Abertura será de manhã

A governadora Cida Borghetti não virá mais inaugurar, oficialmente, a Unidade de Terapia Intensiva adulta do Hospital Regional do Norte Pioneiro, em Santo Antônio da Platina às 14h30m desta sexta-feira, dia 14, como chegou a ser anunciado.Pela manhã, Cida terá compromisso em Curitiba, na sequência Londrina(também na área de saúde).

Os deputados Luiz Cláudio Romanelli(PSB) e Pedro Lupion (DEM) não poderão estar presentes.

Mas, a abertura está mantida, só que às dez horas,com as presenças do secretário de Saúde do Paraná, Antônio Carlos Nardi (foto ao lado da governadora), do presidente da Funeas (Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Paraná), Domingos Guerra, do diretor da 19ª Regional de Saúde de Jacarezinho, Ronaldo Trevisan, e do diretor-geral do Regional, Alfredo Ayub.



Com 843 metros quadrados de área construída, a nova ala do hospital, construída com recursos do Estado, tem dez novos leitos de UTI adulta.

O prefeito platinense,José da Silva Coelho Neto, terá “um problema”, pois no mesmo horário serão realizadas as eleições para presidentes do Cisnorpi(Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro) e Associação dos Municípios (Amunorpi).