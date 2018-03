Governo do Paraná faz transferências de ICMS ao Norte Pioneiro

Foram mais de R$ 3, 1 milhões

O Governo do Para ná repassou R$ 111,8 milhões em recursos aos 399 municípios do Estado. Os valores correspondem a 25% do valor bruto arrecadado do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) na última semana.

Somando todo valor destinado a estes municípios, o governo do Estado destinou a região o total de R$ 3.131.252 milhões ao Norte Pioneiro.Os três municípios que tiveram o maior valor destinado foram Jacarezinho R$ 364.639,35 e Andirá R$ 258.889,19. As prefeituras poderão aplicar o dinheiro em diferentes áreas, como educação, saúde, entre outros investimentos.

O Estado transfere os valores às prefeituras de acordo com o índice de participação de cada município na divisão tributária. Com o novo repasse, o valor acumulado neste ano chega a R$ 1,4 bilhão.

Curitiba deve receber o maior montante, com R$ 11,759 milhões, seguida de Araucária (R$ 7,764 milhões); São José dos Pinhais (R$ 5,166 milhões); Londrina (R$ 2,978 milhões); Foz do Iguaçu (R$ 2,669 milhões); Ponta Grossa (R$ 2,652 milhões); Maringá (R$ 2,564 milhões); Cascavel (R$ 2,210 milhões); Toledo (1,791 milhões) e Guarapuava (R$ 1,371 milhões).

Ao longo de fevereiro, os municípios receberam R$ 39,824 milhões na primeira semana; R$ 261,081 milhões na segunda semana, R$ 121,611 milhões na terceira semana e R$ 111,8 milhões na quarta semana, totalizando R$ 534,319 repassados somente neste mês.

Em janeiro, o Governo do Estado repassou aos municípios paranaenses R$ 873 milhões relativos ao valor do ICMS arrecadado. Foram R$ 131 milhões na primeira semana; R$ 31,2 milhões na segunda; R$ 283 milhões na terceira semana; R$ 174 milhões na quarta e R$ 253 na última semana do mês.

Em 2017, os repasses de ICMS aos municípios somaram R$ 7,24 bilhões, o que representa acréscimo de 11,6% sobre as transferências do exercício anterior, ou R$ 751 milhões a mais.

Veja a tabela com os repasses aos municípios:

http://www.fazenda.pr.gov.br/arquivos/File/repasseICMS27fevereiro.pdf